Sindacati Militari: “Il testo in discussione va rivisto, così non va”

venerdì, 31 gennaio 2020, 17:41

Il tempo si è fermato nel mondo senza pace di Elena Ceste. Ha bloccato le lancette di quei giorni colmi di angosce e spaventi. Nulla sarà mai come prima ma forse quel nulla incarna il riflesso di Costigliole d’Asti, terra misteriosa ed incatenata nei suoi lunghi silenzi

mercoledì, 29 gennaio 2020, 11:37

Il Made in Italy rappresenta una vera e propria icona di stile un po' in tutto il mondo. Nei diversi settori, è possibile trovare prodotti realizzati in Italia a dei prezzi abbastanza alti e soprattutto, rispettarlo in ogni angolo del Pianeta

lunedì, 27 gennaio 2020, 12:33

La ricordiamo tutti quell’immagine in bianco e nero con i bambini trincerati dietro un filo spinato. Occhi persi nel vuoto, occhi che raccontano l’orrore vissuto nel campo di concentramento di Auschwitz

domenica, 26 gennaio 2020, 18:16

Mai come in questo periodo storico si parla tanto di violenza sulle donne e se ne discute a tal punto perché mai come nel nostro tempo le donne sono state oggetto di spaventevole violenza da parte degli uomini

venerdì, 24 gennaio 2020, 10:42

Le recenti affermazioni dell’assessore del comune di Montale hanno fatto discutere. Prende posizione Massimiliano Zetti, segretario generale del Nuovo Sindacato Carabinieri

giovedì, 23 gennaio 2020, 18:03

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Paola Mazzoni, presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità, in merito alle recenti polemiche all'interno del Festival di Sanremo