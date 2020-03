Rubriche : cambiamento



Alla Barchetta le scarpe... riposano

domenica, 29 marzo 2020, 09:08

di tommaso teora

La Barchetta (via Nicola Fabrizi), la famosa via delle scarpe! Adesso le scarpe piangono in vetrina e aspettano...



Sotto i due scatti a confronto:



Vetrina scarpe 10-3-2020 | La Barchetta 11-8-2019