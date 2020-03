Rubriche



Arriva "Dentro e fuori le mura", la mostra fotografica

venerdì, 6 marzo 2020, 22:29

Anche questo 2020 si presenta alla comunità del lucchese con una programmazione di eventi di rilevanza sociale e culturale di assoluta importanza, incominciata il 31 gennaio con il primo appuntamento di successo “Il viaggio. Lucca Magica e la Divina Commedia”, di Franco Anichini, che ha portato in esposizione acqueforti e chine tematiche. Ma non sarà questa l'unica forma artistica ad essere protagonista della serie di eventi previsti lungo tutto l'anno, proprio per mettere in risalto un variegato ventaglio di canali espressivi che vanno dalla pittura alla ceramica, dalla fotografia al teatro.

Ecco per gli appassionati di arti visive la mostra fotografica intitolata "Dentro e fuori le mura”, che sarà accompagnata da vari eventi collaterali durante le settimane comprese il 19 aprile ed il 3 maggio all'interno degli spazi del Palazzo delle Esposizioni di Lucca; si terranno spettacoli teatrali, incontri e proiezioni che fanno parte del progetto realizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, a cura dell’Associazione di Promozione Sociale “Empatheatre” che, formata da attori e registi professionisti, psicologi, educatori e operatori sociali, per introdurre i laboratori teatrali nella Casa Circondariale di Lucca e negli Istituti Carcerari di San Gimignano e di Massa con finalità rieducative e terapeutiche. A questo si aggiunge il Meeting Nazionale di Teatro Sociale "MIToS" e laboratori nelle scuole.

Oggi più che mai si percepisce quanto sia potente la fotografia come strumento di rappresentazione d'impatto istantaneo su chiunque, un medium artistico potente dal punto di vista emotivo e comunicativo. L'esperta del settore Erika Cecchetto, collaboratrice della redazione di REVIEWBOX, mette in risalto il fatto che il rapido sviluppo tecnologico, soprattutto nell'ambito della fotografia digitale, sia ampiamente sulla strada dell'accesso al mondo fotografico praticamente per tutti: abbattimento dei costi, crescente facilità d'uso delle apparecchiature e diminuzione del gap fra il professionale ed il semiprofessionale o amatoriale favorisce la diffusione non solo in arte-terapia, ma anche in orientamenti psicoterapeutici per lavorare sulla sfera emotiva e cognitiva.

Proprio quel digitale entrato con prepotenza nella vita quotidiana di ogni cittadino, molto spesso per semplificare le procedure più impensabili e permettendo il risparmio di molte risorse, dando sempre più risalto all’immediatezza della comunicazione e alla crescente facilità di produrre contenuti. Un chiaro esempio viene dal premio provinciale per la Scuola Digitale, ottenuto classe 2^A della Scuola Secondaria di I grado "G. Ungaretti" di Ghivizzano, Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli.

Le 12 mostre di quest'anno, che ospiteranno artisti del territorio ed anche estranei al comprensorio lucchese ma con uno stretto legame con esso, fanno parte dell’attività espositiva che rientra negli obiettivi statutari della Fondazione Banca del Monte di Lucca di valorizzazione e recupero della memoria storica ed artistica del territorio. Fondazione scesa in campo a sostegno di tali iniziative di valore all'inizio del dicembre 2008, ospitando artisti del territorio e nomi rilevanti dell’arte nazionale, nuovi talenti e grandi conferme, da far conoscere al grande pubblico tramite l’allestimento di esposizioni sempre a ingresso libero.