Rubriche : cambiamento



Castelnuovo-Mont'Alfonso, ultima passeggiata

mercoledì, 25 marzo 2020, 08:07

di tommaso teora

Non possiamo più allontanarci da casa. Ultima camminata fatta il 15 marzo 2020. Castelnuovo-Mont'Alfonso-Ippovia intorno alle mura e giù fino a Torrite, località Pasquigliora, da dove l'ippovia raggiungerà il capoluogo. Nei due scatti si notano le carceri, con in basso a destra i lavori che stanno procedendo per l'ippovia e la bellissima vigna di Pasquigliora. La terza foto, scattata nel lontano 1981, mostra invece l'ingresso delle carceri di Mont'Alfonso.



Sotto i tre scatti a confronto:



Ingresso carceri 1-2-1981 | Ippovia 15-3-2020 | Vigna di Pasquigliora 15-3-2020