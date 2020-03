Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ciao Paolo"

martedì, 24 marzo 2020, 11:24

di paolo fantoni - pier romano mariani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Paolo Fantoni e Pier Romano Mariani in cui si ricorda Paolo Grassi, ex sindaco di Fivizzano ed ex presidente dell'Unione dei comuni della Lunigiana, scomparso nella giornata di lunedì 16 marzo dopo aver contratto il Coronavirus.



"La notizia della dipartita di Paolo Grassi ci ha preso alla sprovvista e lasciato esterrefatti.

Nelle nostre menti sono balenate un susseguirsi di immagini, situazioni, aneddoti, che abbiamo condiviso in lunghi anni di amministrazione delle nostre valli, fra Garfagnana e Lunigiana, e nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Ricordandolo ci è apparso subito chiaro come in breve tempo, il freddo rapporto amministrativo si fosse trasformato in amicizia.

Verace, a volte spiazzante, ma sempre gioviale, sorridente, con la battuta sulla punta della lingua; con un attacamento unico alla sua terra.

Con Paolo, condividevamo questo e la convinzione di vivere e amministrare territori con enormi potenzialità, territori di frontiera, aree marginali, ma anche di cerniera con realtà turistiche e produttive che avrebbero dato slancio alle nostre terre.

Basti pensare al progetto turistico siglato fra le due Unioni, i Parchi dell’Appennino Tosco Emiliano e le Cinque Terre e la Città di La Spezia nel 2015, il Cammino della Via del Volto Santo che vedeva il “suo comune” di Fivizzano coordinatore della fase operativa, e tanti altri progetti, che vedevano insieme Garfagnana e Lunigiana, terre molto più vicine di quello che comunemente si pensa.

Per questo abbiamo sentito il dovere di ricordarlo, con tristezza, ma anche con il sorriso… con cui si ripercorrono 15 anni di rapporti intensi fra persone e costruttivi per i due territori.

Ciao Paolo"