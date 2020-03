Rubriche : cuori in divisa



Dal NSC Toscana un servizio di supporto psicologico per militari in emergenza Covid-19

sabato, 21 marzo 2020, 20:16

Per far fronte all'obbligo d'isolamento da una parte e professionale, di chi opera nei servizi di ordine e sicurezza pubblica dall'altra, il Nuovo Sindacato Carabinieri Toscana, in collaborazione con la Dott.ssa Manuela Vanni, psicologa-psicoterapeuta (iscritta all'ordine degli Psicologi della Toscana e all'associazione EMDR Italia www.emdr.it), mette al servizio di civili e militari uno sportello di supporto psicologico telefonico gratuito, al fine di creare uno spazio di ascolto e contenimento rispetto ad emozioni sequestranti quali ansia, paura, smarrimento e stati legati al cambiamento di abitudini quotidiane determinate dall'emergenza COVID 19.