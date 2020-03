Rubriche : cambiamento



Ex Pista di Pattinaggio, oggi e ieri

martedì, 24 marzo 2020, 08:16

di tommaso teora

L'ex pista di pattinaggio non vuole esser vuota così, come in questi giorni. E' bello vederla come il 23 febbraio 2020, quando abbiamo assistito ad un bellissimo spettacolo con il raduno provinciale dei Boy-Scout. Centinaia di ragazzi felici di essere a Castelnuovo. Ciò mi ha riempito di gioia!



Sotto i due scatti a confronto



Ex Pista di Pattinaggio 11-3-2020 | Ex Pista di Pattinaggio 23-2-2020