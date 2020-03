Rubriche



Extension ciglia: effetto, prezzi, metodologie

mercoledì, 4 marzo 2020, 13:43

Ciglia lunghe e folte permettono, da sole, di conferire allo sguardo una bellezza penetrante. Oggi per ottenerla in modo costante non è necessario acquistare ciglia finte o utilizzare costantemente un mascara. Infatti presso alcuni centri estetici sono disponibili diverse metodologie per l’allungamento o l’infoltimento delle ciglia. Basta ad esempio ammirare le Extension Ciglia realizzate presso Centro Estetico Indaco. Si tratta di extension simili a quelle che si utilizzano per i capelli, applicate però sulle ciglia.

Qualche precisazione

Prima di continuare con la spiegazione di cosa sono le extension per le ciglia e su come si applicano è importante fare qualche considerazione sui metodi e sulle tecniche utilizzati, oltre che sul centro estetico presso cui rivolgersi. I nostri occhi sono tra le parti più delicate del corpo; per questo motivo è importante trattarli con il giusto rispetto. Se si desiderano applicare allungamenti alle ciglia è quindi importante rivolgersi presso un centro estetico serio, che ci garantisca l’utilizzo di prodotti, accessori e macchinari del tutto privi di contaminanti di vario genere. Inoltre è fondamentale evitare di applicare questi prodotti da sole, richiedendo l’intervento di un professionista.

Come si applicano

Le extension ciglia non sono altro che ciglia sintetiche che si “incollano” a quelle reali, presenti sul bordo dell’occhio. Perché possano rimanere in sede si usano colle apposite, la cui durata si prolunga nel tempo. Importante è anche rilevare il fatto che sia i collanti, sia le ciglia sintetiche, devono essere composte con materie prime del tutto anallergiche, per evitare eventuali problematiche che possono insorgere nell’occhio dopo l’applicazione. Le ciglia finte per l’infoltimento o l’allungamento si incollano prima sul ciglio superiore, poi su quello inferiore, mantenendoli separati tramite un apposito supporto. Per un intervento di extension ciglia di qualità è in genere necessario più di un’ora, ma il risultato può perdurare per vari mesi.

Allungare o infoltire?

Esistono varie tipologie di extension per le ciglia; le più classiche sono costituite da singoli peli, lunghi e arcuati, che vanno posizionati sui singoli peli naturali delle ciglia. Volendo sono disponibili anche minuscoli ciuffetti, che permettono non solo di allungare le ciglia, ma anche di infoltirle in modo ben visibile. Il risultato è molto naturale, ma ovviamente questo dipende anche dall’esperienza e dalla manualità del singolo operatore. Meglio quindi rivolgersi ad un centro estetico specializzato in questo tipo di trattamento, per evitare brutte sorprese.

La manutenzione

Come abbiamo detto, l’applicazione di ciglia finte come extension può durare nel tempo, ma solo a patto che si esegua una corretta manutenzione. Subito dopo l’applicazione è necessario evitare qualsiasi tipo di trucco, per almeno 24 ore; questo per consentire alle speciali colle utilizzate di indurirsi in modo corretto. In seguito ci si può truccare come di consueto, evitando però l’utilizzo di struccanti bifasici o a base oleosa. La colla usata per le extension è infatti liposolubile: a lungo andare potrebbe sciogliersi, rendendo del tutto vano il trattamento. Importante è anche evitare di stropicciarsi o sfregarsi gli occhi, soprattutto nel corso dei primi giorni. Da notare anche il fatto che le nostre ciglia cadono con regolarità, una ogni tanto; per avere un risultato duraturo sarà quindi necessario ripetere l’applicazione delle singole extension.