Il Duomo e la sua piazza

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 25 marzo 2020, 08:07

Continua la rubrica "Cambiamento" del fotografo castelnuovese Tommaso Teora che documenta, tramite la pubblicazione giornaliera di due scatti messi a confronto, la trasformazione del capoluogo garfagnino prima e dopo l'emergenza Coronavirus, con un auspicio per il futuro

martedì, 24 marzo 2020, 11:24

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Paolo Fantoni e Pier Romano Mariani in cui si ricorda Paolo Grassi, ex sindaco di Fivizzano ed ex presidente dell'Unione dei comuni della Lunigiana, scomparso nella giornata di lunedì 16 marzo dopo aver contratto il Coronavirus

martedì, 24 marzo 2020, 08:16

Prosegue la rubrica "Cambiamento" del fotografo castelnuovese Tommaso Teora che documenta, tramite la pubblicazione giornaliera di due scatti messi a confronto, la trasformazione del capoluogo garfagnino prima e dopo l'emergenza Coronavirus, con un auspicio per il futuro

lunedì, 23 marzo 2020, 18:15

23 marzo 2020. Il pensiero oscilla tra le quattro mura, che racchiudono, insieme l’infinito di un prossimo futuro e le ombre del presente. In questo tempo senza più stagioni abbiamo scoperto che il confronto non è verità, ma che quello che sta succedendo attende ancora un domani, che ci troverà...

lunedì, 23 marzo 2020, 15:53

La Gazzetta del Serchio inaugura oggi la rubrica "Cambiamento" del fotografo castelnuovese Tommaso Teora che documenta, tramite la pubblicazione giornaliera di due scatti messi a confronto, la trasformazione del capoluogo garfagnino prima e dopo l'emergenza Coronavirus, con un auspicio per il futuro

sabato, 21 marzo 2020, 20:16

Uno sportello di supporto psicologico telefonico gratuito, al fine di creare uno spazio di ascolto e contenimento rispetto ad emozioni sequestranti quali ansia, paura, smarrimento e stati legati al cambiamento di abitudini quotidiane determinate dall'emergenza COVID 19