Il NSC chiede a Rossi controlli preventivi per i militari dell’Arma dei Carabinieri

mercoledì, 18 marzo 2020, 15:55

Il Nuovo Sindacato Carabinieri scrive al Presidente della Regione Enrico Rossi unendosi alla richiesta effettuata dal Sindacato Autonomo di Polizia tendente all’ottenimento di un protocollo sanitario che preveda il “tampone” o altro esame medico che certifichi la negatività al COVID-19 per gli appartenenti alle forze dell'ordine.

“L’Arma dei Carabinieri non è costituita da soli uomini e donne intesi come unità ma, anche da “nuclei familiari” che , al termine del servizio accolgono i “lavoratori in divisa” presso la propria abitazione. Seppur utilizzando un’immagine struggente la criticità vissuta in questi giorni è reale e pericolosissima. Chiediamo l’aiuto della Regione in cui lavoriamo, al servizio dei nostri concittadini toscani, reclamando maggiore sicurezza per noi ma soprattutto per Loro. Pertanto Voglia valutare e accogliere la richiesta ben formulata dal Segretario Regionale del S.A.P. includendo quindi tutto il personale delle FF.OO. operanti nella regione Toscana”.