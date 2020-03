Rubriche : lettere alla gazzetta



"Omaggio al Maestro Luigi Roni, ricordando una sua memorabile lezione"

venerdì, 27 marzo 2020, 22:13

di unitre coreglia

Daniela Bonaldi Marchetti, interprete di numerosi partecipanti alla lezione tenuta dal Maestro Luigi Roni, pubblica il sunto di quella importante giornata: un piccolo omaggio ad un grande artista.



"I fuochi artificiali si concludono con il "botto finale" che racchiude in se il massimo del colore, del suono e della forza che hanno avuto i singoli fuochi. L'anno accademico dell'UNI3 di Coreglia, che oggi si è ufficialmente chiuso, è stato come un lungo fuoco artificiale pieno di bellissimi interventi su tantissimi e svariati argomenti ed il suo "botto finale" è stata la lezione di oggi. Oggi abbiamo avuto l'onore, ed il grandissimo piacere, di ospitare il Maestro Luigi Roni - basso di fama internazionale - che ha voluto parlarci della "grande musica"; di quella musica lirica che appartiene all'Italia e che gran parte degli italiani porta nel cuore. Ed è proprio con il cuore e con molta commozione che il maestro Roni ci ha parlato di Giacomo Puccini il grande compositore lucchese che come pochi ha saputo mettere sul pentagramma il sentimento dell'amore e della passione. Ha, poi, concluso il suo intervento parlando di due grandi che hanno saputo meravigliosamente interpretare quelle note: un tenore lirico come Giuseppe Di Stefano ed un tenore drammatico come Franco Corelli dei quali abbiamo potuto ascoltare famose arie da varie opere. L'impegno che il maestro Roni continua a dedicare alla musica lo vede impegnato quale direttore artistico del "Serchio delle Muse" che ogni estate ci da la possibilità di assistere ad eccellenti rappresentazioni musicali che si tengono nelle più caratteristiche piazze della Garfagnana, della Mediavalle e dell'alta Versilia ed è in questa veste e nel nome dell'arte a cui ha dedicato l'intera vita che ci ha annunciato alcuni appuntamenti per la prossima estate e ci ha sollecitato a partecipare numerosi. E noi ci saremo Maestro così come lo siamo stati oggi ad ascoltare la bella lezione per cui la ringraziamo infinitamente. Al termine della lezione anche il nostro sindaco si è unito a tutti noi per la chiusura di un grande anno accademico".

La Direzione dei corsi