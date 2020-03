Rubriche : cambiamento



Piazza Umberto, due istantanee a confronto

lunedì, 23 marzo 2020, 15:53

di tommaso teora

Siamo tutti a casa per una ragione che fa rabbrividire. Chi lo avrebbe detto? Fra qualche anno si verrà a sapere tutto sul "Corona 19". Da cosa è avvenuto, da dove è arrivato e come andava curato. Sarà debellato dall'antidoto trovato chissà dove e da chi. Si tornerà a vivere certamente in un mondo cambiato e spero migliore!



Adesso, siccome siamo tutti a casa e quasi tutti hanno il PC e Internet, dobbiamo trovare un passatempo. Allora ho pensato di far curiosare un po' su Castelnuovo e sulla mia amata Garfagnana, con qualche scatto che spero sia di gradimento.



Tutti i giorni, cominciando da oggi, pubblicherò due fotografie. Tanti auguri a tutti per una buona guarigione da tutto!



Vi saluto e buon divertimento!



Sotto i due scatti a confronto:



Piazza Umberto 15-3-2020 | Piazza Umberto 24-12-2018