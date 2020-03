Rubriche : cambiamento



Via degli Orti, un ricordo di mercato

sabato, 28 marzo 2020, 08:15

di tommaso teora

L'Ariosto ci guarda e pensa: "Tornerò a sorridere? Presto vedrò la mia Rocca rimessa a nuovo? Vedrò la via sottostante brulicare di auto e persone?" Sappiamo tutti cos'è Via degli Orti (ora Via Vittorio Emanuele). Il mercato del giovedì dove si collocano decine di bancarelle. Ora, in questo maledetto periodo, neanche il mercato.

Sotto i due scatti a confronto:



Via Vittorio Emanuele 10-3-2020 | Via Vittorio Emanuele 4-12-2016