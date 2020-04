Rubriche : lettere alla gazzetta



"Cassa di Resistenza, ringraziamenti all'ANPI"

giovedì, 23 aprile 2020, 14:14

di spms g. garibaldi

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di ringraziamento che la Società Popolare di Mutuo Soccorso "G Garibaldi" intende rivolgere alle sezioni ANPI, le quali hanno voluto dare il loro prezioso contributo alla Cassa di Resistenza che la Società ha istituito per dare soccorso economico alle famiglie in difficoltà nel proprio territorio.



"La Società Popolare di Mutuo Soccorso 'Giuseppe Garibaldi' di Lucca vuole ringraziare pubblicamente le sezioni Anpi di Barga, Bagni di Lucca, Garfagnana e Mediavalle per il contributo che hanno versato alla Cassa di Resistenza che abbiamo istituito da qualche settimana.



In questo momento di grave emergenza che vede tutta l'Italia lottare contro il coronavirus si sono evidenziate gravi situazioni di disagio economico derivato dalla disoccupazione e dal blocco delle attività.



La Società Popolare di Mutuo Soccorso sta ricevendo il contributo e la solidarietà di tante persone, famiglie ed associazioni.



Abbiamo già iniziato la distribuzione di pacchi spesa di generi alimentari e persone e famiglia in difficoltà e continueremo a farlo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi nel solco della migliore tradizione del mutualismo operaio e della solidarietà di classe SPMS "G. Garibaldi".