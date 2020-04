Rubriche



Come iniziare a guadagnare con le azioni Amazon

martedì, 7 aprile 2020, 15:18

Amazon è la più grande azienda Internet per fatturato del mondo. Molti sostengono che il suo modello di business sia imbattibile e che le sue azioni possano portare guadagni fantastici. Se vuoi diventare un azionista e investire in Amazon, leggi questo articolo per saperne di più sul gigante dell'e-commerce e scoprire come investire e guadagnare con le sue azioni.

Azioni Amazon (AMZN) - Informazioni generali

Le azioni Amazon (AMZN) sono quotate alla borsa NASDAQ e fanno parte dei prestigiosi indici di borsa NASDAQ - 100, S&P 100 e S&P 500. Insieme a Facebook (FB), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) e Alphabet (GOOG) - Amazon fa parte del gruppo di azioni FAANG, un acronimo usato per descrivere i cinque titoli tecnologici più popolari e più performanti del mercato.

Il colosso tecnologico è il sito più grande per gli acquisti online, come piattaforma di cloud computing e come fornitore di servizi di AI (per capitalizzazione di mercato e entrate). È anche una delle società più preziose al mondo e la più grande azienda Internet del mondo. Grazie ai suoi continui guadagni e alla crescita dei ricavi, questo titolo rappresenta una grande opportunità di acquisto per ogni investitore a lungo termine.

Come investire in AMZN e guadagnare

Esistono numerosi modi per gestire questo investimento, ma è essenziale trovare la strategia giusta per te e il tuo budget. Ecco alcune cose fondamentali che devi considerare:

Scegli un broker sicuro

Sia che tu voglia investire in Amazon per molti anni o solo per un breve periodo di tempo, è importante scegliere un broker sicuro e affidabile. Inoltre, assicurati che i servizi offerti (piattaforma, strumenti, tipi di account, ecc.) soddisfino le tue esigenze personali e le tue possibilità finanziarie.

Informazioni sugli ordini di mercato e sugli ordini limite

È importante effettuare gli ordini con il tuo broker nel modo giusto quando arriva il momento di acquistare le azioni Amazon. Avrai a disposizione diverse opzioni, ma due sono le più importanti, l'ordine di mercato e l'ordine limite. Con il primo si acquista o si vende l'azione al miglior prezzo disponibile, mentre con il secondo si acquista o si vende l'azione solo al prezzo che hai impostato o, se possibile, migliore.

Scegli il tipo di investimento adatto alle tue esigenze

Quindi, ora che hai acquistato le tue azioni Amazon, cosa succederà? Per quanto tempo prevedi di mantenere questo investimento? Hai intenzione di tenere le azioni per 10 anni o di guadagnare quando calano di prezzo? Sì, è possibile guadagnare con Amazon anche se calano di prezzo! Questo è in realtà il modo più semplice per trarre profitto da un calo del prezzo delle azioni. Il punto è che ci sono moltissime strategie che potresti utilizzare, ma l'unica che funzionerà davvero è quella che si adatta perfettamente alle tue esigenze e al tuo capitale.

Concentrati sul tuo punto di vista

Come qualsiasi altro mercato finanziario, il mercato azionario è invaso da ogni sorta di informazioni e teorie, ogni giorno. Per sopravvivere a questa schiacciante quantità di notizie e opinioni, cerca di identificare l'essenziale ed eliminare il resto. Segui solo risorse affidabili e concentrati sulla tua prospettiva.

Inoltre, leggere libri sul mercato azionario, guardare webinar e altri materiali simili può migliorare sostanzialmente le tue capacità di investimento. Inoltre, cerca quante più informazioni puoi su Amazon e su come le sue azioni si sono comportate in passato. La storia tende a ripetersi, quindi alcuni schemi potrebbero aiutarti a vincere il jackpot!

Previsioni del valore delle Azioni Amazon

Naturalmente, ora che sei un azionista di Amazon, probabilmente sarai curioso di sapere come siano le previsioni per questo titolo. La banca di investimenti americana Citi ha recentemente incoraggiato gli investitori ad acquistare azioni Amazon per il suo modello di business imbattibile. È vero, il gigante tecnologico ha fatto soldi in servizi commerciali complementari come nessun altro dei suoi concorrenti. Per quasi due decenni, Amazon si è concentrata sulla crescita. Alcune delle espansioni hanno guadagnato, altre non così tanto, ma ogni volta l'azienda ha gestito le sue operazioni senza alcuna carenza di liquidità.

Secondo i dati attuali, le azioni AMZN sono in un ciclo rialzista da 12 mesi. Il prezzo attuale delle azioni è di 1750,86 USD e gli esperti affermano che può salire da 1750,860 USD a 2373,050 USD in un solo anno. Inoltre, il valore previsto del titolo Amazon sarà di 3739,640 USD tra cinque anni. La grande domanda: è redditizio investire in AMZN? La risposta è sì! Il potenziale di guadagno a lungo termine è +35,54% in un anno.

Conclusioni

Amazon è una delle aziende più preziose al mondo e con le migliori performance sul mercato azionario. Il gigante della tecnologia continua a guadagnare quote di mercato nonostante la sua posizione già dominante in molti settori! Investire in esso può essere estremamente redditizio, ma è importante seguire alcuni passaggi fondamentali. I suggerimenti che abbiamo esposto in questo articolo sono sufficienti per aiutarti a iniziare nel modo giusto il tuo viaggio nel mondo degli investimenti. Anche se realizzare profitti richiede molto tempo, e ci saranno vari ostacoli sulla strada, ti assicuriamo che le azioni come Amazon valgono la pena! Non dimenticarti di rimanere concentrato per cercare di prendere sempre le decisioni giuste per il tuo investimento.