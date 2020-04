Rubriche : cambiamento



Divieto di circolazione

venerdì, 3 aprile 2020, 08:26

di tommaso teora

Quel segnale "Divieto di circolazione" non serve più! Sì, si può circolare, ma soltanto a piedi, intorno la propria abitazione, per un raggio di circa 300 mt. Nulla ci vieta di fare due passi e mettersi a sedere su di una panchina vuota, scaldandosi al sole primaverile. Il 21 maggio 2017 si circolava a piedi, ma per pulire Castelnuovo. Tante persone, compresi gli amministratori, si dettero da fare con sacchi e scope.



Sotto i tre scatti a confronto:



Parco Dronero 11-3-2020 | Piazza Umberto 8-3-2020 | Piazza Umberto 21-5-2017