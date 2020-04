Rubriche : lettere alla gazzetta



"Donne e lavoro, un binomio da sempre difficile"

giovedì, 30 aprile 2020, 10:45

di commissione pari opportunità barga

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione da parte della Commissione Pari Opportunità del comune di Barga in occasione del 1° maggio.

"Donne e lavoro...

Un binomio da sempre difficile e faticoso anche se qualcosa negli anni è cambiato. Ma la strada che porta alla vera uguaglianza nel mondo lavorativo è ancora lunga e piena di pregiudizi. Ci dovrebbero essere più tutela e garanzie ed una maggiore attenzione visto che tante donne sono costrette tutt’ora a fare i conti con una serie di barriere che limitano l'accesso a tante mansioni come nel settore industriale per esempio o alla disparità di retribuzione tra uomini e donne.

L'articolo 37 della Costituzione Italiana parla chiaro:

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga vuole sottolineare, in occasione della Festa del 1° Maggio, che ha il compito di fare rispettare e tutelare i diritti delle donne del Comune nel mondo di lavoro e ha già iniziato a collaborare con gli enti ufficiali preposti per avanzare proposte per la realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne e per promuovere le opportunità di formazione e di progressione professionale oltre alle azioni positive di sostegno all’imprenditoria femminile. In questo periodo tutte le iniziative programmate sono state sospese e per questo motivo la Commissione intende portare avanti una parte del suo lavoro tramite la pagina fb usandola come uno strumento importante per promuovere informazione e conoscenze relative all’ambito lavorativo.

Per informazione: cpo.barga@gmail.com o pagina fb"