Gli angeli del pronto soccorso

sabato, 4 aprile 2020, 08:09

di tommaso teora

Il 27 marzo ho ringraziato i ragazzi del volontariato. Ora tocca a Voi, dottori e infermieri, angeli del pronto soccorso! State facendo un lavoro eccezionale e pericoloso! Tanto di cappello! Siete meravigliosi. Vi ringrazio a nome mio e di tutta la popolazione della Garfagnana. Grazie! Grazie! Grazie!



Qui si conclude questa mia piccola esperienza con la Gazzetta del Serchio, iniziata il 23 marzo. Purtroppo non ho potuto girare in Garfagnana e fare il confronto con essa sul "Cambiamento". Non si poteva circolare.



Ringrazio tutti e arrivederci!



Sotto i due scatti a confronto:



Ospedale Santa Croce 28-2-2020 | Ospedale Santa Croce 6-7-14