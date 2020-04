Rubriche



Quanti campioni sono nati o cresciuti lungo le sponde del Serchio?

sabato, 4 aprile 2020, 10:53

Lungo il fiume Serchio sono nati e cresciuti dei veri e propri campioni, che hanno saputo dare molto alla storia del nostro Paese. Avremo a breve modo di poter ammirare qualche campione del futuro che è nato o nascerà lungo le sponde del Serchio?

Viareggio ci ha sicuramente donato molte soddisfazioni, soprattutto ai tifosi della Juventus e della nazionale di calcio italiana. L’allenatore Marcello Lippi, nato infatti a Viareggio è stato un grande allenatore di calcio e ha avuto modo di allenare una delle squadre più forti di sempre, la Juventus. Proprio quella Juventus capace di vincere non solo l’ultima Champions League, ma anche la Coppa Intercontinentale, diventata oggi il Mondiale per Club. Marcello Lippi è però sicuramente più famoso per aver portato sul tetto del mondo quella straordinaria nazionale durante i Mondiali di Calcio del 2006.

A proposito di campioni del mondo, non possiamo non citare uno dei migliori portieri della nazionale italiana di sempre: Aldo Olivieri. Militò nel Viareggio e nella Lucchese, tra le altre e vinse il Campionato del Mondo nel 1938 sotto la guida dell’allenatore Vittorio Pozzo. Molto amato anche come allenatore. Iniziò la sua carriera nel Viareggio e portò addirittura ad una storica promozione in Serie A la Lucchese.

Continuando a parlare di ex calciatori e grandi allenatori, dobbiamo per forza di cose nominare Eugenio Fascetti. Come calciatore giocò col Bologna, con la Juventus (vincendo anche uno scudetto nel 1960/61) e con la Lazio, per finire poi la sua carriera a Viareggio. Da allenatore è riuscito invece ad ottenere addirittura ben 5 promozioni in Serie A con: Lecce, Lazio, Torino, Verona e Bari.

Legato al mondo del calcio, ma più conosciuto per i suoi risultati nell’atletica leggera e nello specifico nel salto in lungo, Arturo Mafferi, anche lui nato a Viareggio, fu uno dei maggiori rappresentanti italiani degli anni trenta nella disciplina del salto in lungo. Migliorò per ben tre volte il primato italiano e sfiorò una medaglia di bronzo alle famigerate Olimpiadi di Berlino nel 1936.

Tornando al mondo del pallone e ai giorni nostri, ci sono alcuni giocatori davvero molto interessanti nati nella provincia di Lucca da tenere d’occhio, al di là dei possibili futuri risultati sportivi, ma anche per una questione di movimenti di mercato. Un nome su tutti è quello di Daniele Rugani, che nella Juventus sta giocando davvero molto poco. Considerando che il futuro della difesa si chiama Mattijis de Ligt, a fine stagione si potrebbe anche scrivere la parola fine riguardo alla sua esperienza in bianconero e vedere in quale squadra militerà la prossima stagione. Un altro giocatore molto interessante è Federico Mattiello, nato a Barga, comune della provincia di Lucca che attualmente è in prestito al Cagliari, ma che è di proprietà dell’Atalanta, squadra che sui giovani ha puntato sempre molto, ottenendo spesso ottimi risultati. Se volete provare ad indovinare dove finiranno questi due campioni, potreste provare un app di scommesse sportive e divertirvi in questo periodo senza calcio giocato.