Rubriche : cambiamento



Via Garibaldi, solo un forno aperto

giovedì, 2 aprile 2020, 08:13

di tommaso teora

Due immagini di questa nostra bella via, dove l'unica attività funzionante è il forno, bene essenziale!



Sotto i due scatti a confronto:



Via Garibaldi 15 - 3 - 2020 | Via Garibaldi 30 - 6 - 2018