"1° Maggio, si comincia a sorridere"

venerdì, 1 maggio 2020, 15:16

di tommaso teora

1° Maggio, la festa dei lavoratori.



L'anno scorso, in gran pompa, si è fatta la festa, quest'anno no! Si nota molto bene, nei due scatti di Piazza Umberto, la differenza. Probabilmente la si farà nel 2021! Lo speriamo tutti!



Adesso cominciamo a sorridere, le piante fioriscono, come l'acacia sotto "via degli orti" e l'alloro in "via delle fontane".



Ci stiamo preparando all'inizio della nuova era.



Gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, insieme a parrucchieri ed estetiste, cominceranno a sorridere, piano piano, ma probabilmente, qualche dipendente non lavorerà più, purtroppo! Forse, con il tempo, quando il CO-19 sarà sconfitto, ricomincerà la vita quasi normale.



Se la passeranno un po' meglio i proprietari degli agriturismi, dove qualche straniero tornerà a vivere in Italia in pace, quei 10 o 20 giorni.



Pensate, anche Lodovico Ariosto ed il vicino Nicola Fabrizi, in "via degli orti", cominciano a sorridere.



Come anche il merlo, che sta beccando il pane, messo lì da non so chi, comincia ad essere tranquillo in compagnia dei piccioni.



E le sedie! Sono in attesa di essere sistemate nella ex pista di pattinaggio, in attesa della "Bella Estate", manifestazione di grande successo, che ha luogo tutti gli anni a Castelnuovo, nei mesi di luglio - agosto.



Dobbiamo avere fiducia, forse ce la faremo!



Auguri a tutti da uno che, come Voi, ama la Garfagnana.



Foto in copertina: 01-05-2019

Sotto: 01-05-2020