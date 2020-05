Rubriche : lettere alla gazzetta



A Perth i funerali di Sergio Casotti. La famiglia ringrazia per l'affetto e la vicinanza

giovedì, 14 maggio 2020, 12:33

Ieri pomeriggio (13 maggio) alle 16 a Perth, in Australia, si è svolto il funerale di Sergio Casotti. Nei giorni scorsi, i familiari di Sergio hanno ricevuto con commozione tutti gli articoli e i video pubblicati dalla stampa lucchese, sui quotidiani, sul web, e su NoiTv.

"Oggi la moglie Angela, i sei figli con i nipoti e i pronipoti, attraverso queste righe desiderano ringraziare tutta la stampa lucchese, quotidiani, web e televisione, per lo spazio che hanno dedicato alla scomparsa e alla storia del caro Sergio, per l'affetto e la vicinanza dimostrati in questo momento tanto triste. Un particolare ringraziamento dalla famiglia Casotti anche alla Presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco e al Presidente dell'Associazione Culturale "Paese Vecchio di Gorfigliano" Yuri Damiano Brugiati.



La moglie Angela ricorda che ogni qual volta a Sergio veniva chiesto se si sentisse dopo tanti anni Australiano, lui con tono sicuro forte e orgoglioso ripeteva sempre: "Io sono fiero di essere italiano e garfagnino! Tutto quello che sono, lo devo ai valori che i miei genitori Elisa e Adolfo mi hanno trasmesso a Gorfigliano in Italia. Il mio cuore sarà sempre in Italia a Gorfigliano. L'Australia è dove io vivo da tantissimi anni, dove ho costruito la mia vita e la mia bella famiglia con la mia amata moglie Angela. In Australia sto molto bene...ma il paese del mio cuore si chiama Gorfigliano! Io sono e resterò per sempre con grande orgoglio un Italiano!".