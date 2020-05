Rubriche : lettere alla gazzetta



"Erba alta tra le tombe, cimitero di San Pellegrino abbandonato"

sabato, 30 maggio 2020, 19:25

di marcello maier

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione di un cittadino, Marcello Maier, che denuncia lo stato di abbandono in cui versa il cimitero di San Pellegrino in Alpe nel comune di Castiglione di Garfagnana.



"Oggi pomeriggio mi sono recato al cimitero di San Pellegrino in Alpe e sono rimasto profondamente amareggiato per lo stato di abbandono in cui versa il cimitero: erba alta tra le tombe. Tutti gli anni la storia è sempre la stessa: negli altri cimiteri del comune di Castiglione di Garfagnana l'erba viene tagliata mentre in quello di San Pellegrino vengono quando pare a loro e, il più delle volte, quando l'erba è già stata tagliata da alcuni abitanti del luogo. L'amministrazione si dovrebbe vergognare!!!"