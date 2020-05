Rubriche



"Finalmente riparte il mercato del giovedì a Castelnuovo"

giovedì, 21 maggio 2020, 19:26

di tommaso teora

Stamane mi son fatto un giro al mercato, che finalmente ha riaperto. Mi ha fatto piacere vedere gli "ambulanti", mi mancavano! Qualche banchetto non c'era, ma va bene così, sarà per la prossima volta, fiducia da parte di tutti!



Ho visto che c'è gran voglia di uscire, di muoversi, di spendere qualche soldo, abbiamo risparmiato per quasi tre mesi, adesso dai giù! Però attenzione! Le regole vanno rispettate, in particolar modo la mascherina e la distanza, altrimenti... il lanciafiamme!



Nelle città si stanno comportando male, specialmente i giovani. Attenzione alle ricadute, sarebbe un bel casino! Ripartiamo con calma, ma ripartiamo, ce la faremo! Fiducia, fiducia, fiducia!



Tanti saluti a tutti da uno che vuol bene alla Garfagnana.