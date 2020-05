Rubriche : lettere alla gazzetta



L'incività al tempo del Coronavirus: mascherine gettate a terra a Ghivizzano

venerdì, 1 maggio 2020, 12:28

di pietro frediani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di un cittadino, Pietro Frediani, che denuncia un fatto di maleducazione avvenuto nella frazione di Ghivizzano nel comune di Coreglia Antelminelli.



"Tanti si chiedono se nei comportamenti sociali qualcosa cambierà dopo questa brutta pagina di storia che vede coinvolte le persone di tutto il mondo. Io credo di no, perchè è vero che la maggioranza dei cittadini ha rispettato le regole e si è attenuta alle varie ordinanze, ma quelle sono persone e famiglie che anche prima cercavano di comportarsi al meglio. Vita sociale vuol dire solo cercare di stare insieme rispettando gli altri.

Ecco... poi ci sono quelli che hanno sempre fatto i cavoli loro, non raccogliendo i bisogni dei propri cani, non rispettando le code nei locali ecc... ecc.. Quelli sono (per fortuna in minoranza) coloro che oggi gettano a terra una mascherina usata, e la abbandonano in un luogo frequentato, non rispettando norme di sicurezza, igiene e “trasgredendo” alla buona educazione che probabilmente qualcuno non li ha insegnato o li ha insegnato male.

Nelle foto vediamo due mascherine a distanza di 5 metri l'una dall'altra in un luogo affollato da pedoni ed auto. Siamo a Ghivizzano, sullo svincolo con via Jacopo e via delle Gattoline, proprio sul marciapiede dove stamani sono potuto passare dopo settimane, per portare a spasso i miei amici a 4 zampe.

Complimenti a coloro o forse a colui che ha compiuto questo gesto, lo ringraziamo perchè siamo sicuri che è solo questione di giorno o settimane.... poi tornerà tutto come prima".