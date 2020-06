Rubriche : lettere alla gazzetta



Confad: "Covid, persone con disabilità lasciate sole"

martedì, 23 giugno 2020, 08:14

di stella radicchi - laura andrao

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento a firma di Stella Radicchi, referente Confad per la Garfagnana e Valle del Serchio, e Laura Andrao, avvocato Confad per i diritti delle persone con fragilità.



"La fragilità non si ferma, non si ferma il lavoro dei genitori non si ferma la regressione delle persone con disabilità lasciate sole.

Le famiglie con disabilità credono al massimo delle potenzialità residue dei propri figli sacrificando se stessi come persone e come lavoratori al fine ultimo di tutelare e sostenere i propri figli fragili. Poi arriva il Covid, un acronimo con il potere di passare la spugna sulle certezze della quotidianità e proprio li dove la routine s’incrina escono le fragilità ancor più forti di prima.

Ed ora come si fa a far capire ai ragazzi che le loro giornate non hanno più né un inizio né una fine? Che quell’educatore che li seguiva ha paura dei loro baci, dei loro abbracci? Come si fa? Come si può?

Come si può spiegare alle famiglie che se è stata stilata una lista loro si trovano proprio alla fine? Non si può! E quando poi finalmente s’intravede il sole, non solo più dal terrazzo, ecco che torna potente la discriminazione, l’inequità, nessun campo solare per i ragazzi o meglio solo un pezzettino, qualche briciola di quella torta tanto desiderata e solo vista in vetrina.

190 sono le ore proposte dai servizi, sembrano un regalo, ma non lo sono, sono i residui delle ore non utilizzate durante lo stato emergenziale e ancora una volta si alza il grido “NON SI PUO!”

Ed ora tutti ai campi solari ad annusare la libertà e l’equità!"