Rubriche : lettere alla gazzetta



I commercianti di Bagni di Lucca scrivono al sindaco: "Abbiamo bisogno di risposte e di aiuti"

martedì, 9 giugno 2020, 19:32

di lettera firmata

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera rivolta al sindaco del comune di Bagni di Lucca e protocollata nella giornata di oggi da parte della maggioranza dei commercianti del capoluogo:

Oggetto: richiesta informazioni ed interventi



In seguito all'incontro avvenuto con l'amministrazione, a quello con alcune attività ricettive/sportive del territorio e ai recenti sviluppi, essendo giunti al 9 di giugno, crediamo sia giunto il momento di avere qualche informazione rispetto alla situazione del Comune.



Quali decisioni sono state prese rispetto all'argomento turismo? Com'è stato deciso di investire il budget destinato a questa voce? Come si intende procedere riguardo alla situazione delle piscine? Sono in previsione sgravi e/o agevolazioni per il commercio?



La situazione, già di per sé preoccupante, si aggrava nell'incertezza di questi giorni. Bagni di Lucca, i suoi abitanti e i suoi commercianti, non possono permettersi di affrontare la stagione estiva senza nessun piano, strategia o obiettivo minimo. Non possiamo rimanere nell'incertezza dell'apertura di una struttura fondamentale, come quella delle piscine. Non possiamo al 9 di giugno rimanere senza una strategia di incentivo al turismo, mentre altre realtà intorno a noi già si sono mosse e hanno speso le maggiori risorse proprio in questo campo. Abbiamo letto in questi giorni, spunti diversi provenire da realtà diverse, chiediamo di aprire tutte le strade alla collaborazione nell'interesse comune del territorio. Abbiamo bisogno di risposte, di fatti, di aiuti.



Chiediamo inoltre al Sindaco di prolungare l'apertura dei locali del territorio almeno fino alle 2.30.



Bagni di Lucca, 9 Giugno 2020