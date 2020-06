Tribunale ordinario di Brescia avviso di vendita concordato preventivo n. 1/2015

Altri articoli in Rubriche

sabato, 20 giugno 2020, 11:18

Compleanno speciale per Giuliana Pedreschi, fondatrice del negozio “Fiorista Giuliana” nel 1966 insieme al marito Osvaldo e nominata cavaliere al merito del lavoro. Tramite le colonne de La Gazzetta del Serchio i suoi nipoti hanno deciso di celebrare il suo novantesimo compleanno con questo sincero e affettuoso pensiero

mercoledì, 17 giugno 2020, 19:54

Chi ama giocare al casinò rimarrà sicuramente soddisfatto considerata l’offerta che mette a disposizione per i giocatori il territorio italiano: ci sono ben tre casinò, anche se tutti distribuiti solamente nel Nord Italia. Per questo motivo non mancano le speranze per nuove aperture, anche in Toscana, senza dimenticare inoltre i...

mercoledì, 17 giugno 2020, 19:43

Il gioco dei dadi è una forma di intrattenimento dalle origini antiche ma ancora oggi diffusa. Da semplici oggetti utilizzati nelle scommesse, oggi i dadi sono strumenti tecnologici utilissimi e una particolare coppia di dadi etruschi attira ancora l’interesse di studiosi ed esperti

lunedì, 15 giugno 2020, 08:24

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Comitato per l'attuazione della Costituzione della Valle del Serchio in cui si parla della posizione dell'attuale presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani, in merito ai termovalorizzatori

domenica, 14 giugno 2020, 15:53

Riceviamo e pubblichiamo questa nota, firmata Fiorenzo Recchia, titolare della Fiorenzo Consulting di Benabbio, in cui si riferisce di una diffida che sarebbe stata inviata al comune di Bagni di Lucca riguardo un progetto per la promozione del turismo

martedì, 9 giugno 2020, 19:32

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera rivolta al sindaco del comune di Bagni di Lucca e protocollata nella giornata di oggi da parte della maggioranza dei commercianti del capoluogo