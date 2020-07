Rubriche : il serchio ricorda



I mulini di Molazzana

martedì, 21 luglio 2020, 10:14

di manuele bellonzi

Sembra che la stessa origine del termine Molazzana discenda da "mola", quindi da mulino. In effetti, sotto la rocca estense del capoluogo, si trovano ancora i due mulini che da tempo immemorabile erano di proprietà della comunità e dove gli abitanti erano obbligati ad andare, per norma di statuto, a macinare le castagne e i cereali prodotti dal territorio. Alimentati dal torrente Vescherana e dal fosso di Merecchia, il Mulino di Sopra e il Mulino di Sotto sono due monumenti. Anche se in cattivo stato di conservazione, raggiunti da un vecchio Sentiero del Gufo, sono l'emblema della storia locale e un simbolo delle tradizioni del territorio.



Dallo statuto del 1663 sappiamo che per l'opera più gravosa, ossia il trasportare i pesantissimi ceppi e macine in pietra fino ai mulini, doveva collaborare ogni famiglia "de' più habili al lavoro e, nelle famiglie dove non sarà uomini, siano tenute andarvi le donne".