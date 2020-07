Rubriche : lettere alla gazzetta



"Lavori acquedotto, basta insistere su un marciapiede già martoriato"

giovedì, 2 luglio 2020, 14:03

di cristiano pedri

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di un commerciante di Castelnuovo, Cristiano Pedri, titolare del ristorante "La Rocca" in via Puccini, il quale lamenta lo stato del marciapiede di fronte alla sua attività anche a seguito dei continui lavori di manutenzione all'acquedotto.

"Sono anni che chiedo un marciapiede sicuro nella zona degli impianti sportivi dove, oltre alla mia, sono nate negli anni molte altre attività che hanno, di fatto, trasformato via Valmaira e via Puccini in un'area a vocazione commerciale (e non solo) fuori dal centro storico.

Un'area strategica inoltre. Avendo i parcheggi gratuiti più grandi del capoluogo, infatti, sono molte le persone che parcheggiano la propria auto in questa zona per poi raggiungere a piedi il centro. E' necessario quindi che i pedoni possano usufruire di un marciapiede pulito, continuo e ben illuminato. Questo per una ragione di sicurezza e di decoro.

Purtroppo, complici anche i continui lavori di manutenzione all'acquedotto, in atto anche in questi giorni, nell'arco di due o tre anni questo marciapiede è stato martoriato con buche e spaccature (come si evince anche dalle foto). E questo rende pericoloso per le persone, specie se anziane o con difficoltà a deambulare (ma penso anche a mamme con passeggino), percorrerlo a piedi. Rischiano infatti di cadere a terra e di farsi del male. Chi ne sarebbe responsabile nel caso?



E' ora di dire basta!"