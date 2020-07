Rubriche : cuori in divisa



NSC: "Nessuno di noi deve sentirsi solo"

venerdì, 24 luglio 2020, 17:07

La segreteria regionale toscana dell'NSC (Nuovo Sindacato Carabinieri) interviene, con una nota, commentando i fatti accaduti a Piacenza:



"A seguito delle notizie sconcertanti di quanto accaduto a Piacenza questa Segreteria Regionale si sente in dovere di esprimere la propria solidarietà a tutti i colleghi di ogni ordine e grado che hanno subito o stanno subendo pressioni lavorative tali da essere considerate di fatto come “mobbing".

Il disinteresse verso le problematiche personali dei militari dipendenti, da parte di alcuni soggetti posti all'interno della linea di comando, è dovuto sicuramente al fatto che tale attività oltre che faticosa non viene assolutamente valutata come di prioritaria importanza.

Riportare la Dirigenza, che da questo punto di vista avrà la massima collaborazione da parte di questo Sindacato, ad atteggiamenti più umani, meno burocratici privi di quel tono testosteronico che, sicuramente utile nello spronare ed incoraggiare “alla bisogna", risulterebbe privo di senso in quelle realtà di reparti in carenza di personale e o di mezzi utili alle normali attività.

Chiediamo con fermezza, e fiducia, che l'Arma dei Carabinieri “riprenda in mano" il concetto di valorizzazione e benessere del personale ma non solo con toni e/o strumenti normativi ma anche e soprattutto con quella sensibilità e capacità di ascolto che tanto ,e ad ogni livello, viene richiesta agli operatori nei confronti della popolazione su cui esercita una responsabile vigilanza.

Non capiti più che un maresciallo, un capitano, un colonnello o un generale abbia da “lagnarsi” per un mezzo rotto durante un incidente piuttosto che preoccuparsi delle condizioni di salute dell'equipaggio, non abbia più a verificarsi che un Ufficiale in visita chieda quanti arresti invece di quanto figli sia composta la famiglia dei componenti di quel reparto. Non venga a verificarsi che un comandante di stazione lasci a sé stesso il militare in un momento di sconforto, che un comandante di compagnia faccia finta di non sapere aspettando che “si risolva da solo".

La volontà è quella di rendere armonico e fiduciario il rapporto con il superiore, con i colleghi che svolgono mansioni di responsabilità.

Questa segreteria regionale si pone infine una domanda a cui siamo tutti obbligati a dare una risposta morale: se nel caso di Piacenza quel militare ritenuto “sano" si fosse tolto la vita a causa di un ambiente “tossico" di chi sarebbe stata la responsabilità?

Queste terribili esperienze devono essere considerate come feedback per aumentare la capacità assertiva di ascolto e non per aumentare la severità delle norme disciplinari

Rimaniamo a disposizione di tutti i colleghi di ogni ordine e grado che abbiano la necessità di essere ascoltati ed aiutati. Nessuno di noi deve sentirsi solo, nessuno di noi deve pensare che non vi siano persone pronte a comprendere".