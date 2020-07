Rubriche : lettere alla gazzetta



"Votate Villa Ada, non abbandonatela!"

venerdì, 3 luglio 2020, 14:44

di fotografando bagni di lucca

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dei gestori della pagina Facebook/Instagram 'Fotografando Bagni di Lucca' in merito alla promozione di Villa Ada.



"Villa Ada per interesse storico e paesaggistico con il suo parco e la vicinanza alle panoramiche piscine comunali, si presterebbe ottimamente ad essere utilizzata per eventi e cerimonie varie.



L'appartenenza alla zona di Bagno alla Villa, testimone ad ogni angolo di storia, cultura, nonché di celebri e misteriose presenze, la rende facilmente fruibile in un percorso turistico-culturale in parte già presente.



Il suo annale problema é la mancanza di manutenzione, se non quella fatta al giardino da encomiabili volontari.



Il pericolo più grosso é che il degrado mini sempre più la struttura sino a farla diventare un rudere!



Ecco perché é importante votare e far votare Villa Ada nell'ambito dei Luoghi del Cuore, la campagna nazionale promossa dal FAI che ogni due anni si propone di tutelare il nostro Patrimonio in collaborazione con Intesa Sanpaolo.



Bagni di Lucca ha molte bellezze, molte potenzialità e molte cose da ristrutturare e recuperare. I Luoghi del Cuore che sono stati proposti per tutto il Comune sono molti e li potete trovare a questo link https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo?search=bagni%20di%20lucca



Ciò che vi chiediamo, se amate davvero Bagni di Lucca, é di votarli tutti e non dimenticare Villa Ada. Entro il 15 dicembre servono almeno 2000 voti per essere presi in considerazione dal Fondo Ambiente Italiano. Votate e invitate parenti, amici e chiunque a votare.



Nessuna divisione o rivalità, nessun campanilismo deve prevalere! Tutti uniti per far vincere Bagni di Lucca che conta su ognuno di noi per riscattarsi come merita!"