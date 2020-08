Rubriche : il serchio ricorda



Date il cacio al colonnello!

lunedì, 10 agosto 2020, 10:25

di manuele bellonzi

Dai manoscritti di ser Camillo Grisanti, notaio e cancelliere della Comunità di Caprignana, Valle e Boglio troviamo conferma che è sempre stato in uso fare dei regali per "agevolare" pratiche e prestazioni pubbliche. E in antico non si teneva nascosto, anzi, si verbalizzava pure nei registri comunali. Per riottenere due archibugi che erano finiti a Castelnuovo e sbloccare il ritardo, al colonnello della provincia estense, la Comunità di Caprignana inviò una caciotta al militare e ne registrò il costo negli atti pubblici.



Leggiamo quindi negli atti, alla data del 27 luglio 1687, "Al caporale Frediano per essere stato dui giorni a Castelnovo dal sig. Colonnello e per aver donato una forma di formaggio a detto signore per rihavere due pezzi d'arme che havevano li soldati forastieri".