Il terremoto del 1920 a Caprignana

lunedì, 31 agosto 2020, 16:01

di manuele bellonzi

Se ricordiamo il distruttivo terremoto del 6-7 settembre 1920 in Garfagnana, con epicentro in Villa Collemandina, sono meno noti i danni che occorsero alla frazione di Caprignana, nel comune di San Romano in Garfagnana.



Il terremoto infatti nella piccola frazione attivò un movimento franoso che fece fuggire gli abitanti in alloggi di fortuna. Un'indagine geologica del 1922 confermò la pericolosità del sito e il paese fu definitivamente abbandonato. I tempi furono lunghi, e il primo nuovo nucleo abitato fu terminato solo nel 1933.



Resta ancora oggi alla vista il borgo di Caprignana vecchia, quasi un museo, con quei ruderi che ci ricordano quel drammatico evento di 100 anni fa.