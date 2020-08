Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ospedale Castelnuovo, reparto chirurgia un vanto per la Valle"

domenica, 16 agosto 2020, 10:21

di paolo bertolani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un lettore di Castelnuovo di Garfagnana, in merito all’efficiente organizzazione riscontrata nel reparto di chirurgia dell’ospedale “Santa Croce”:

“A fine luglio ho dovuto compiere, presso il nosocomio di Castelnuovo, un improvviso intervento chirurgico. In mesi nei quali gli ospedali sono stati veramente al centro di una forte pressione, derivante dalla ben nota emergenza sanitaria che abbiamo imparato a conoscere, mi preme perciò sottolineare la splendida, organizzazione e cura, al tempo stesso precisa e puntuale, dedicata ai pazienti, ivi degenti, da parte del personale medico, infermieristico ed oss del reparto di chirurgia.

Oltre a ringraziare chiaramente i dottori che mi hanno curato, mi preme evidenziare il comportamento irreprensibile, sotto tutti i punti di vista, del personale nel decorso post operatorio. Tutti i vari passaggi, sempre tenendo bene a mente il periodo in cui stiamo vivendo, e tutte le varie spiegazioni venivano fornite con la massima attenzione e disponibilità sia ai famigliari che ai degenti.



Lo stesso comportamento è stato tenuto in occasione dei trattamenti medici somministrati con molta accortezza. Per un paziente il garbo, la gentilezza e il sorriso sono fattori importanti per farlo sentire a proprio agio in un momento delicato. Ribadisco di aver trovato un personale dedito al lavoro, che certifica come il reparto di chirurgia dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana sia certamente un vanto non solo per la nostra città ma per tutta la Valle del Serchio.

Concludo con una piccola proposta: sono a conoscenza che in altri nosocomi esistono dei registri nei quali i pazienti possono riportare le loro impressioni sul trattamento ricevuto. Sarebbe auspicabile che una tale iniziativa venisse fatta propria dall reparto di chirurgia di Castelnuovo di Garfagnana.”