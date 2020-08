Viviana ha ucciso Gioele e poi si è suicidata

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 21 agosto 2020, 13:20

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento di Carlo Bambi, ex sindaco del comune di Coreglia, in merito alla candidatura di Marco Remaschi a sindaco per le prossime elezioni amministrative

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:39

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Barga (anno di fondazione 1924), Leonardo Mori, in cui si rivendica il ruolo del dilettantismo nel gioco del calcio e ne si chiede il rispetto

mercoledì, 19 agosto 2020, 10:20

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, sia pure colpevolmente in ritardo, questa lettera alla quale il direttore (ir)responsabile Aldo Grandi ha voluto rispondere a tutti i costi anche aspettando un po' di tempo per impegni vari

martedì, 18 agosto 2020, 11:05

Sesta puntata della rubrica a cura del dottor Manuele Bellonzi, originario di Barga, intitolata "Il Serchio ricorda": pillole della nostra storia

lunedì, 17 agosto 2020, 13:28

Ferragosto lusitano, il primo trascorso non sulle spiagge del litorale tirrenico, come consuetudine, ma sulle spiagge dell'Atlantico. Un ferragosto con tante gente in giro, tanti portoghesi ovviamente e tanti spagnoli, e non mancano inglesi e francesi

lunedì, 17 agosto 2020, 12:07

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento di Giulio Simonelli, attuale membro del cda amministratore Brasile della Futura Perini, campione negli sport estremi, in risposta alla lettera-appello firmata da 500 cittadini per la candidatura a sindaco di Coreglia di Marco Remaschi