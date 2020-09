Rubriche : lettere alla gazzetta



"Buon compleanno Consulta!"

martedì, 15 settembre 2020, 08:26

di il direttivo

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del direttivo della Consulta dei Giovani, firmata da Rebecca Moscardini, Gianmarco Bertolani e Fabio Biagioni, per festeggiare un anno dall'inizio dell'attività:

"Nel Settembre 2019, la Consulta dei Giovani, rientra in attività grazie a un'idea di alcuni giovani di Castelnuovo. Fin da subito, quest'iniziativa è stata accolta con favore dall'Amministrazione Comunale tanto da avere come referente la vice-sindaco, con delega alle politiche giovanili, Chiara Bechelli. L'avventura parte con quindici ragazzi tra i quali, durante la prima riunione, sono stati eletti Rebecca Moscardini, Gianmarco Bertolani e Fabio Biagioni come membri del Direttivo, Federico Guazzelli come Tesoriere e Silvia Bacci come Segretaria. Oggi la Consulta conta più di 40 ragazzi.

In questo anno, la Consulta è riuscita ad inserirsi all'interno del tessuto sociale del paese partecipando attivamente con iniziative proprie e prendendo parte a iniziative già presenti: da menzionare il primo incontro pubblico sull’importanza dei giovani nella società e la partecipazione alla manifestazione “Garfagnana Terra Unica”. Non solo società e turismo ma anche cultura, infatti, durante la stagione teatrale del Teatro Alfieri ci siamo occupati dell’accoglienza agli spettatori e abbiamo organizzato il pre-spettacolo "SOS Terra chiama uomo". Grazie al coordinamento con la Commissione Eventi del Comune di Castelnuovo, tanti erano gli eventi in programma per Marzo e per la stagione estiva ma, purtroppo, per l'emergenza Covid-19 è stato necessario sospendere le attività socioculturali in agenda della Consulta e del Comune. Ma non è stata sicuramente quest'emergenza ad abbattere lo spirito comunitario alla base della Consulta che, da subito, si è messa a disposizione, affiancando la Protezione Civile nell'assistenza alla cittadinanza e, allo stesso tempo, riorganizzandosi per cercare di offrire, durante il periodo estivo, alcuni eventi nel rispetto delle norme per la salvaguardia della salute pubblica.

Grazie ad un incessante e costruttivo dialogo con l’Amministrazione Comunale, all’interno della manifestazioni“Vivere Castelnuovo 2020”siano riusciti a organizzare tre serate di “Effetto Cinema” coadiuvati dall’Unione dei Comuni nella persona di Patrizia Pieroni. Serate sold out che hanno avuto tra i vari ospiti Alessio Cremonini, regista del film “Sulla mia pelle” e varie associazioni del territorio tra cui i ragazzi della United Colours FC, l’associazione “Il Sogno” e il movimento culturale “Superabile”.

Con la collaborazione degli Autieri, abbiamo organizzato nella Fortezza di Mont’Alfonso “l’aperitivo sotto le stelle”, un evento che ha riscontrato grande successo e che sicuramente verrà riproposto negli anni a venire. Sempre nella Fortezza sono state effettuate tre giornate di Ginnastica Dance realizzate da Brigitta Carnicelli e Veronica Giannotti.

Avendo a cuore l'ambiente e la cura del nostro territorio, il 21 Giugno abbiamo partecipato al progetto della Regione Toscana "Puliamo la Toscana". Per cercare di sensibilizzare ulteriormente alla cura della natura abbiamo pensato di lanciare l'hashtag #garfalinda, unendo l'utile al dilettevole e dimostrando che ci vuol poco a prendersi cura della natura e ripulire i nostri sentieri.

Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare chi ha reso tutto questo possibile. In primo luogo i ragazzi e le ragazze della consulta che ci mettono il cuore, l’Amministrazione Comunale e tutte le persone e le associazioni citate in quest'articolo.

In questo anno di attività si è formato un gruppo di giovani volenterosi e motivati, pronti a mettersi in gioco. Questo è il nostro desiderio, che questa luce non possa mai spengersi, che il cammino intrapreso possa durare a lungo e con tenacia mai arrendersi.

Il futuro è adesso, afferratelo e siate protagonisti!"