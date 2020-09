Rubriche



Come ottenere il massimo dai casinò online come italiano

mercoledì, 2 settembre 2020, 18:52

Per gli italiani interessati a giocare nei migliori casinò online di giurisdizione straniera e regolarmente riconosciuti dalla AMMS, è importante conoscere a fondo regole e trucchi in modo da navigare in questo angolo complesso dell'industria dei giochi, con tanta sicurezza e nel contempo ottenere il massimo in termini di profitti e ben proporzionati al budget che dispongono e alle loro aspettative.

I migliori giochi da casinò online per gli italiani

I giochi da casinò online per gli italiani possono essere un po’ difficili da praticare sia in termini di vincite, specie se non si conoscono regole, che come termini e condizioni, soprattutto se si tratta di siti stranieri.

Per questo motivo vale la pena affidarsi a siti come CasinoTop10 Italia che può offrire utili informazioni su questo mondo dei giochi online. Premesso ciò, va altresì aggiunto che luoghi diversi hanno normative legali e selezioni di giochi particolari, il che significa che questa non è davvero una categoria standardizzata in termini di intrattenimento.

Allo stesso tempo, però, ci sono milioni di persone in tutto il mondo che amano i giochi da casinò e la selezione di giochi, per quanto varia da luogo a luogo, è pressoché illimitata quindi anche come italiano ci sono ampie possibilità di ottenere i massimi profitti.

Tuttavia prima di iscriversi a qualcuno di essi, è opportuno fare alcune considerazioni nonché attente valutazioni in modo da poter investire denaro vero senza nessun rischio e soprattutto trarne degli ottimi profitti.

Conoscere le proprie probabilità di vincita

Prima di giocare in un qualsiasi casinò online di giurisdizione straniera come ad esempio quelli regolati nel Regno Unito o a Malta e Cipro, è meglio avere un'idea di quali potrebbero essere le probabilità di vincita.

Francamente, molte persone hanno idee distorte al riguardo. Ad esempio, un giocatore italiano potrebbe pensare che le probabilità di vincere alla roulette siano sempre 50/50 e lo stesso dicasi per i giochi di carte come il blackjack, giusto per citarne uno dei più popolari del settore.

Premesso ciò, invece di avere idee vaghe o presunte certezze, è saggio farti leggere le probabilità di diversi giochi che un sito serio e quindi affidabile fornirà elencando a caratteri cubitali l’RTP ovvero il ritorno al giocatore in termini percentuali che per essere considerato accettabile deve attestarsi sul 95%.

Per fare un esempio in merito, giocando 1,000 euro teoricamente la vincita è di 950 euro.

Leggere attentamente le regole del gioco

Le regole dei giochi da casinò sono generalmente abbastanza semplici anche se è comunque fondamentale averne una conoscenza approfondita in modo da poter entrare in uno qualsiasi con maggior consapevolezza e con la possibilità di adottare trucchi e strategie sperimentate in precedenza con altri della stessa tipologia.

Per la maggior parte, questo significa imparare i dettagli dei giochi di carte tipo come e quando dividere una mano nel blackjack, oppure valutare il poker nel noto Texas Hood Em che in genere si svolge in multiplayer.

Tuttavia, anche i giochi meno complessi hanno delle regole e queste tendono a variare maggiormente da un sito all'altro.

Ad esempio, su un dato rullo di slot della tipologia Arcade sicuramente farà piacere sapere in anticipo cosa potrebbe attivare le vincite bonus o quanti giri si ottengono per un dato importo depositato.

Comprendere a fondo la lingua

Se in qualità di italiano, non si ha molta dimestichezza con la lingua inglese che di base è quella predominate nel mondo dei casinò online, è importante cercare di apprendere almeno alcune definizioni e termini che possono ritornare utili durante le varie fasi di gioco come ad esempio il simbolo scatter (che aziona i round bonus) giusto per citarne uno dei più comuni.

Ogni gioco di casinò online ha tra l’altro delle sue specifiche regole e, sebbene sia allettante trascurarle e iniziare a giocare, è sempre meglio controllare le recensioni e le specifiche del sito i dettagli legali e così via.

Ad esempio, si deve considerare il fatto che alcune delle piattaforme di gioco da casinò migliori e più attive al mondo risiedono in Nuova Zelanda.

Inevitabilmente questi giochi attirano giocatori dall'estero e ovviamente anche gli italiani, per cui controllarne la reputazione il loro status legale e le garanzie di sicurezza e correttezza è più che un optional quando si gioca online.

Controllare sempre i vari tipi di bonus

Un altro modo per assicurarsi di ottenere il massimo dalle proprie esperienze di gioco al casinò online è di avere una chiara comprensione di tutte le offerte di bonus che potrebbero essere disponibili per i nuovi giocatori.

In tal senso piattaforme di casinò che operano in Europa, Stati Uniti e Canada così come in Australia e Nuova Zelanda propongono spesso offerte di bonus e per la maggior parte quasi identiche.

Le specifiche variano tuttavia da sito a sito, quindi è sempre bene controllare e assicurarsi di ottenere il più possibile per qualsiasi denaro reale che si intende depositare.

A margine è altresì importante verificare se il casinò online scelto offre opzioni di gioco gratuito. Nello specifico si tratta di una versione demo quindi con un capitale virtuale a disposizione che può ritornare utile per sperimentare tutti i simboli e le combinazioni vincenti e scoprire nel contempo il gioco stesso in tutte le sue sfaccettature grafica e suoni compresi.

Ad esperienza acquisita, diventa poi più facile giocare con denaro vero e monetizzare secondo le proprie aspettative.