Rubriche : lettere alla gazzetta



"Elezioni, Bertieri premiata con un risultato importante"

sabato, 26 settembre 2020, 08:51

di mario rossi

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, firmata Mario Rossi, in cui si analizza l'esito delle ultime elezioni in Valle del Serchio e si auspica che il lavoro dei giovani sia la molla per migliorare il futuro:



"Sono un cittadino che abita in Garfagnana, normalmente evito di scrivere lettere "politiche", ma stavolta non posso non dire la mia.



Faccio un'analisi su questa campagna elettorale che trovava in campo le varie liste del presidente Giani, del presidente Susanna Ceccardi e i 5 stelle.



Nella nostra terra Garfagnana e Mediavalle, dopo la consigliera Montemagni, capogruppo della Lega e che guida la lista del suo partito facendo un abissale risultato, la seconda ad avere avuto più consensi è la nostra garfagnina Yamila Bertieri con quasi 1000 voti (solo qui in Garfagnana e Mediavalle).



Yamila è consigliere comunale da solo un anno e - da quello che ho letto dal sito della Regione -, a Borgo a Mozzano ha quasi triplicato i consensi.



Bertieri, che prima non conoscevo, la sto seguendo da qualche tempo sui social e devo dire che dimostra continuamente che il suo lavoro e la sua presenza è un connubio che premia un risultato importante per una persona che è da poco tempo sui banchi della politica.



Mi auguro che il lavoro dei giovani sia la direzione da prendere per cambiare e migliorare il futuro".