"Grazie al personale infermieristico dell'ambulatorio "ulcere" del Santa Croce"

lunedì, 31 agosto 2020, 19:57

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Comitato per l'attuazione della Costituzione - Valle del Serchio in vista del referendum del 20 e 21 settembre

lunedì, 31 agosto 2020, 16:01

Ottava puntata della rubrica a cura del dottor Manuele Bellonzi, originario di Barga, intitolata "Il Serchio ricorda": pillole della nostra storia

mercoledì, 26 agosto 2020, 16:50

In questo agosto che continua a regalarci un'estate bellissima, piena di sole, a volte forse anche troppo calda, pur se qui la sera il vento dell'Atlantico mitiga e aiuta, comincio a vivere una normale routine, fatta di appuntamenti quotidiani che fanno scorrere il tempo senza quasi accorgersen

martedì, 25 agosto 2020, 08:24

Settima puntata della rubrica a cura del dottor Manuele Bellonzi, originario di Barga, intitolata "Il Serchio ricorda": pillole della nostra storia

domenica, 23 agosto 2020, 09:23

Secondo indiscrezioni intervenute sabato 22 agosto 2020, la polizia scientifica avrebbe i riscontri tecnici per sostenere che Viviana Parisi, 43 anni, avrebbe ucciso – verosimilmente mediante strangolamento – il figlio Gioele, 4 anni, quindi si sarebbe arrampicata sul traliccio dell’Enel e poi si sarebbe lanciata nel vuoto

venerdì, 21 agosto 2020, 13:20

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento di Carlo Bambi, ex sindaco del comune di Coreglia, in merito alla candidatura di Marco Remaschi a sindaco per le prossime elezioni amministrative