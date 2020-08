Rubriche : lettere alla gazzetta



"In prima linea per il "no" al referendum sul taglio al parlamento"

lunedì, 31 agosto 2020, 19:57

di comitato attuacost

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Comitato per l'attuazione della Costituzione - Valle del Serchio in vista del referendum del 20 e 21 settembre:



"Il 20 e 21 Settembre si svolgerà il referendum confermativo della riforma Costituzionale che si prefigge di diminuire il numero dei Parlamentari. Lo svolgimento del referendum in concomitanza con le elezioni Regionali è stata una scelta sciagurata, ma consapevole, dell'attuale classe politica; ciò comporta che gran parte dell'attenzione degli elettori sia concentrata sulle elezioni Amministrative, per cui la discussione sulla riforma costituzionale rischia di rimanere nell'ombra, senza l'informazione, l'approfondimento ed il dibattito che invece sarebbe necessario.

Il Comitato per l'Attuazione della Costituzione Valle del Serchio sarà in prima linea, così come avvenuto anche in passato, per difendere la carta fondamentale della nostra democrazia dall'ennesimo grave attacco.

Una riforma che, sostenuta da anni di antipolitica ed antipartitismo, puntando su un irrisorio risparmio economico per il bilancio statale, in realtà colpisce pesantemente la rappresentanza e quindi la democrazia, già fortemente penalizzate da 30 anni di leggi elettorali inique. Un taglio non alla casta, come qualcuno sostiene, ma alla democrazia.

Il Comitato per l'Attuazione della Costituzione organizzerà nelle prossime settimane due importanti iniziative, una in Media Valle ed una in Garfagnana, per spiegare le ragioni del NO alla riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari. Nei prossimi giorni, non appena avuto le necessaria conferme, il Comitato comunicherà date, luoghi e relatori delle assemblee pubbliche per il NO.

C'è bisogno di una forte mobilitazione popolare; facciamo appello ad un forte impegno in queste poche settimane di campagna elettorale. Chi volesse contribuire a darci una mano in questa battaglia di difesa della Costituzione può contattarci per mail a attuacostvalledelserchio@gmail.com."