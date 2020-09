Rubriche : lettere alla gazzetta



"Latte San Ginese, la politica pensi di più ai contadini della Garfagnana"

sabato, 19 settembre 2020, 17:35

di floriana balducci

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Floriana Balducci, professoressa in pensione di Castiglione di Garfagnana, che punta i riflettori sulla decisione della San Ginese di non raccogliere più latte locale:



"Gentile redazione,



sono Floriana Balducci, professoressa in pensione, ed abito a Castiglione Garfagnana da ormai più di quaranta anni.



In questa strana estate targata Covid-19, ho ascoltato voci di politici nazionali, regionali, locali parlare e parlare. Ah, la retorica di mascherine, tamponi, discoteche, cultura, economia allo sfascio... Tutta roba vera e serissima. Poi di elezioni, realtà pressochè annuale del Bel Paese. In Toscana le regionali, combattute con ogni arma dappertutto...



E' così passata inascoltata la notizia della decisione della San Ginese, azienda casearia lucchese, anzi non più, che dai primi di luglio, due mesi fa, ha annunciato che non farà più raccolta del latte degli allevatori della zona di Lucca e della Garfagnana. In mezzo a virus e amministrative, cosa può una notiziola così? La Coldiretti si è mossa, forse qualche politico, a titolo personale per lo più, per il resto... nulla. Non interessa a nessuno, tranne che a chi vende il latte e campa facendo un mestiere assai disprezzato come il contadino. "Contadino" è diventato da qualche anno quasi un insulto; vuoi mettere come suona meglio "agricoltore" o "allevatore"?



Ieri si è chiusa, si fa per dire, la campagna elettorale per le regionali. Si fa per dire perchè arrivano valanghe di messaggi elettorali sui social. Bene. I contadini della Lucchesia han saputo ieri che no, la San Ginese non vuole più il loro latte, e noi in Garfagnana stiamo ad ascoltare le eterne promesse elettorali su viabilità, turismo, promozione della cultura del territorio, rilancio dei prodotti locali.



Quello che succede a molti garfagnini, che fanno i contadini, pardon i coltivatori e gli allevatori, non rientra nel programma. E poi ci dicono che andranno al potere, pardon ad amministrare, nel nostro interesse... Intanto un appello: non compriamo più il latte San Ginese".