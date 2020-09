Un garfagnino alla corte del Re di Polonia

Altri articoli in Rubriche

sabato, 19 settembre 2020, 17:35

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Floriana Balducci, professoressa in pensione di Castiglione di Garfagnana, che punta i riflettori sulla decisione della San Ginese di non raccogliere più latte locale

venerdì, 18 settembre 2020, 19:46

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Oscar Pellegrini, del comitato docenti precari di Lucca, in cui si rende bene l'idea della situazione in cui si trova questa categoria in ambito scolastico

venerdì, 18 settembre 2020, 09:00

La storia che sto per raccontarvi accade in terra di Barbagia, ove marcato è il segno della tradizione arcaica e allo stesso tempo contemporanea, prepotentemente misteriosa e incantata come i suoi lunghi silenzi verdi

mercoledì, 16 settembre 2020, 09:32

Alcuni la definiscono un “quasi realtà” ovvero quell’esperienza che si vive all’interno di un mondo virtuale dove, attraverso l’emulazione della realtà è possibile di replicare situazioni simili o addirittura impossibili da esperire nella vita reale. Ma il quesito è: per cosa viene usata la realtà virtuale e cosa si intende...

martedì, 15 settembre 2020, 20:42

La Champions League si è conclusa qualche tempo fa con il trionfo del Bayern Monaco, ma è già altissima l’attesa per la nuova edizione. Ormai il dominio del Real Madrid, capace di aggiudicarsi tre edizioni di fila, è alle spalle

martedì, 15 settembre 2020, 15:22

Decima puntata della rubrica a cura del dottor Manuele Bellonzi, originario di Barga, intitolata "Il Serchio ricorda": pillole della nostra storia