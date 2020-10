Rubriche : il serchio ricorda



Gli ultimi abitanti della Fortezza delle Verrucole

martedì, 13 ottobre 2020, 08:31

di manuele bellonzi

Continuano le ricerche e le scoperte sulla Fortezza delle Verrucole. Gli archivi sono ancora in parte inesplorati e ci forniscono spesso informazioni e dati interessanti.



Siamo al 17 gennaio 1808, quando l'amministrazione di Elisa Bonaparte aveva incaricato i parroci di svolgere le funzioni di ufficiali di stato civile per il Principato. Dai registri delle pubblicazioni di matrimonio di Verrucole rinveniamo questo interessante atto, che ci testimonia che il forte, pur essendo oramai smantellato militarmente, ancora era abitato da una famiglia. Giuseppe Accorsini, di professione calzolaio, viveva in Rocca con il padre, Marco Accorsini e la madre Lucia. Marco Accorsini, settantenne, era di professione "militare pensionato". Probabilmente l'ultimo militare estense rimasto a vivere nella fortificazione dopo l'avvento napoleonico.