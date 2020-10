Rubriche : lettere alla gazzetta



"Gromignana, risolvere il problema delle due frane"

venerdì, 23 ottobre 2020, 21:26

di marco pellegrini

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di un cittadino, Marco Pellegrini, che punta i riflettori su due frane verificatesi nella piccola frazione di Gromignana nel comune di Coreglia Antelminelli:



"Buonasera,

stasera mi va di parlare di quel piccolo paese morente che giace sulla collina proprio accanto a Coreglia, quel paesino di 100 anime dove sono cresciuto ed al quale sono molto legato affettivamente: sì, sto parlando di Gromignana!

Qui nelle foto vedete due frane. Cosa hanno in comune? Entrambe si trovano a Gromignana: la prima lungo la strada che ci collega a Coreglia; la seconda proprio sotto la montagnola del campanile, nel cuore del paese. Tutte e due si trovano a compiere la veneranda età di tre anni circa; sì, "ve-ne-ran-da", perché quando si parla di due frane in punti così nevralgici, i tempi di risoluzione del problema dovrebbero essere molto più stretti!

Però non possiamo dire che per la prima, quella fantasma - perché lì è caduto un solo masso il giorno 11 novembre 2017 -, di soldi non ne siano sono stati spesi, anche se non ha portato a niente! Inoltre, pensate a chi si ritrova a percorrere quotidianamente quella strada: si espone ad un rischio costante, non per il pericolo della caduta di altri massi - in 36 mesi non sono stati documentati altri cedimenti -, quello esiste in ogni centimetro di ogni strada di montagna, ma per il pericolo causato dai blocchi, che obbligano gli automobilisti a passare nella carreggiata rimanente che versa in condizioni disastrose, molto vicini ad un ciglio privo di qualsiasi parapetto. Ci tengo ad aggiungere che i blocchi che sono stati piazzati si sono presi prepotentemente tutto il paesaggio, un vero e proprio ecomostro visibile da ogni punto del versante est del paese capoluogo, persino dalla finestra della sala consiliare; qua si parla di decoro per uno dei borghi più belli d’Italia!

E per la seconda frana? Niente, niente e ancora niente! Sono state posizionate due transenne, come se quello non fosse un problema primario! Nessuna perizia geologica mi risulta che sia stata fatta e nessuno, ad oggi, sa rispondere a questa domanda: e se crolla il campanile? beh, poco importa del centro di una comunità da 73 elettori votanti…"