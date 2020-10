Rubriche : il serchio ricorda



I miracoli della Madonna di Gragna

martedì, 27 ottobre 2020, 08:29

di manuele bellonzi

Gragna è una frazione del comune di Sillano-Giuncugnano. Il piccolo e antico oratorio di Santa Maria Vergine del Rosario, detto anche di Sommocampo o delle Grazie, è stato oggetto nei secoli di diversi eventi ritenuti miracolosi.



Accadde nel Seicento che un certo Bertolo di Ponteccio, incredulo dei miracoli, affermò di "non credere che una Immagine della Madonna fatta in una muraglia di calcina potesse far simili miracoli". Ad una processione questo scettico Bertolo restò fuori dell'oratorio e ci racconta una cronaca ottocentesca che immediatamente "cadde a spalle adietro e, pigliato in una banca di paglia e riportato a casa (...) spirò l'anima in capo a tre giorni".



(foto: amalaspezia.eu)