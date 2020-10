“Il Pronto Soccorso del Santa Croce è un vanto per il territorio”

Altri articoli in Rubriche

martedì, 6 ottobre 2020, 09:07

Tredicesima puntata della rubrica a cura del dottor Manuele Bellonzi, originario di Barga, intitolata "Il Serchio ricorda": pillole della nostra storia

martedì, 29 settembre 2020, 08:23

Dodicesima puntata della rubrica a cura del dottor Manuele Bellonzi, originario di Barga, intitolata "Il Serchio ricorda": pillole della nostra storia

sabato, 26 settembre 2020, 08:51

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, firmata Mario Rossi, in cui si analizza l'esito delle ultime elezioni in Valle del Serchio e si auspica che il lavoro dei giovani sia la molla per migliorare il futuro

martedì, 22 settembre 2020, 09:38

Undicesima puntata della rubrica a cura del dottor Manuele Bellonzi, originario di Barga, intitolata "Il Serchio ricorda": pillole della nostra storia

sabato, 19 settembre 2020, 17:35

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Floriana Balducci, professoressa in pensione di Castiglione di Garfagnana, che punta i riflettori sulla decisione della San Ginese di non raccogliere più latte locale

venerdì, 18 settembre 2020, 19:46

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Oscar Pellegrini, del comitato docenti precari di Lucca, in cui si rende bene l'idea della situazione in cui si trova questa categoria in ambito scolastico