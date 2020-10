Rubriche : il serchio ricorda



L'Ariosto e le Verrucole

martedì, 20 ottobre 2020, 08:19

di manuele bellonzi

Ludovico Ariosto venne in missione alla Fortezza delle Verrucole, ispezionandola accuratamente, il 1° agosto del 1524. Le due Rocche avevano bisogno di restauri e si prodigò, non senza difficoltà con il Parlamento di Camporgiano, per ottenere interventi e militari a presidio del sito. Alcuni di questi interventi sono ancora oggi visibili.



Delle 214 lettere dell'Ariosto conservate ben 156 riguardano l'esperienza di Commissario in Garfagnana. In queste ultime ben 16 volte cita la Fortezza delle Verrucole, che riteneva un presidio fondamentale per la difesa della Provincia estense.



"Hier sera fui alle Verugole, e trovai quella ròcca fornita solo di tutti li disagi: ho detto al castellano che mi mandi la che pare che ancho sarà portatore di questa. (...) Ma riparato e provisto a queste tre ròcche, Verugola, Camporeggiano e Sassi, meglio saria minar l'altre, o smantellare e aprire di sorte che banditi o altri nimici non vi potesson alloggiar dentro; ma meglio e più pace del paese saria a guardarle."



Foto di Carlo Orsi