Quanti anni fa è nato il gioco della roulette?

martedì, 20 ottobre 2020, 13:21

La roulette è uno dei giochi d'azzardo noti e diffusi al mondo, le cui origini, però, non sono ancora del tutto chiare. Ciò che è sicuro è che i primi esemplari di palline destinate a ruotare nel disco apparirono a inizio ‘800, in Francia, come un derivato del gioco italiano della “Girella”. Lo sviluppo è stato sicuramente notevole se si pensa che al giorno d’oggi è possibile anche giocare alla roulette live online. Per iniziare una partita è necessario un disco diviso solitamente in 37 settori numerati da 0 in poi, colorati alternativamente di rosso e di nero, a eccezione dello 0 che invece è verde. Il disco viene fatto ruotare dal croupier che vi lancia all’interno una pallina, in senso opposto rispetto a quello in cui si muove il disco.

Lo scopo del giocatore è indovinare il numero del settore sul quale si posizionerà la sfera al termine del giro. A giri alternati il senso di rotazione della roulette viene cambiato e di conseguenza cambia anche quello della pallina. Si tratta di un procedimento molto semplice e a tratti finanche banale, che però non ha mai minato la popolarità del gioco stesso. Al giro successivo, in ogni caso, la pallina riparte dall'ultimo numero vincente o dal suo settore di appartenenza. Esistono 3 tipi di tavoli diversi per giocare.

Il tavolo più classico è quello francese, con i numeri che vanno da 0 a 36. Se la pallina cade sullo 0 le puntate sulle chance semplici vengono imprigionate per la mano in corso. Se esce un numero corrispondente alla chance puntata poco prima, la puntata viene rimessa in libertà e si comporta come una nuova puntata, che può quindi vincere o perdere grazie alla regola “en prison”. Quando esce lo 0, invece, le puntate sulle chance semplici possono essere divise con il banco.

La roulette inglese presenta sin da subito una sostanziale differenza: la regola dell'en prison non è presente e quando esce lo 0 le puntate sulle chance semplici vengono immediatamente ridotte a metà. La roulette americana, infine, si caratterizza per la presenza del doppio 0, indicato sul disco come “00”, che si aggiunge allo 0 portando il totale dei numeri presenti a 38. Anche in questo caso la regola dell'en prison non è contemplata e al momento dell’uscita del numero 0 le chance semplici sono dichiarate perdenti. Il banco vanta una percentuale matematica di vantaggio sul giocatore del 2,7% nella roulette francese e quasi il doppio in quella americana, che infatti è la preferita dai casinò. Il fatto che i principi matematici della roulette sono ancora oggi oggetto di studio scientifico non spaventa i giocatori. Per molti, le emozioni generate dall’attesa dei giri del disco sono irrinunciabili e costituiscono buona parte del divertimento.

Ogni giocatore può adottare delle strategie legate a combinazioni dei numeri presenti sul disco, per quanto la fortuna giocherà sempre un ruolo fondamentale. Di certo, però, la possibilità di divertirsi alla roulette anche a distanza, attraverso il web, agevola i giocatori che vogliono applicare delle tattiche e che possono dunque rimanere a osservare su uno schermo lo svolgimento del gioco senza l’ansia e le pressioni di un casinò reale. La presenza di croupier in carne ed ossa che gestiscono il tavolo e interagiscono con tutti i giocatori, ad ogni buon conto, garantisce la sicurezza anche nel gioco online. Insomma, la roulette non è solo uno dei giochi più ricercati e apprezzati nei casinò, ma anche uno dei più semplici da comprendere.