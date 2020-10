Rubriche : lettere alla gazzetta



Tommaso Boggi, finalmente giornalista

mercoledì, 21 ottobre 2020, 07:25

di tommaso boggi

Pubblichiamo questa brevissima missiva inviata dal neo giornalista pubblicista all'indomani del ricevimento del tesserino dell'ordine professionale: un messaggio simpatico e significativo:

Il miglior regalo per questo compleanno, un grazie ad Aldo Grandi mi ha introdotto a questo percorso, sembra ieri quando mandai senza troppe pretese il mio primo pezzo, una semplice lettera alla gazzetta sulle elezioni Trump ricevendo come risposta un "Te lo pubblico ma fa schifo, se vuoi imparare davvero scrivimi", non so se ci è riuscito a insegnarmi, ma sicuramente ci ha provato e gliene sarò sempre grato.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora ma senza di lui, senza il "Direttore", non sarei mai arrivato a questo punto, come mai sarei arrivato a questo traguardo senza ovviamente Andrea Csoimini che continua a sopportarmi e supportarmi da anni e che da subito mi ha insegnato come "sopravvivere" nel mondo, sempre di corsa, sempre sul pezzo, del giornale online.

Grazie poi a tutta la Gazzetta, che è più di un giornale: è una famiglia (dove io faccio lo zio strano che si presenta ogni 10 cene di natale ubriaco ma sono dettagli).

Sempre e comunque "RECTE AGERE NIHIL TIMERE".